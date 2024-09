Vigili del fuoco, disegno di legge per un concorso nel 2025

Un nuovo concorso per vigili del fuoco da bandire entro la primavera del 2025, così da avviare entro la fine del prossimo anno i corsi propedeutici per coloro che hanno superato l'esame: lo ha annunciato il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la conferenza stampa convocata per illustrare i provvedimenti adottati oggi dalla giunta regionale. Il disegno di legge approvato dall'esecutivo passerà quindi al vaglio del Consiglio Valle.

La "necessità di rimpinguare l'organico ha spinto a snellire la procedura", ha spiegato Testolin, adottando "le linee di reclutamento previste a livello nazionale per questa particolare situazione". Una decisione "nelle more della definizione della nuova normativa che sarà predisposta nei mesi a venire" nella materia del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

La giunta ha inoltre approvato la costituzione del Comitato organizzatore del 39/o Campionato italiano vigili del fuoco di sci alpino e nordico, del 10/o Campionato italiano di snowboard e del 9/o Campionato italiano di sci alpinismo, in programma nel 2025 tra Pila e Cogne. A queste competizioni, ha riferito Testolin, partecipano di solito 1.200-1.500 atleti.

L'organizzazione è affidata al gruppo sportivo Godioz.



