Valanga sul Castore (Monte Rosa), otto alpinisti coinvolti e alcuni feriti

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sul Castore, vetta di 4.228 metri nel massiccio del Monte Rosa. A causa del maltempo, l'elicottero del Soccorso alpino valdostano (Sav) non può intervenire e quindi una squadra di soccorritori si è mossa via terra dal rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 metri). L'incidente si è verificato a quota 3.900 metri.

Sono otto gli alpinisti coinvolti, di cui alcuni feriti. I tecnici del Sav, con personale del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, hanno iniziato la discesa verso il rifugio, che raggiungeranno in un'ora circa. Nel caso di un miglioramento delle condizioni meteo, si potrà tentare un avvicinamento in elicottero, che possa agevolare l'evacuazione dei feriti.

La valanga si è staccata in un tratto ripido della via normale al Castore, lungo il ghiacciaio. Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, il forte vento registrato in alta quota può aver contribuito a formare delle placche di neve ventata. Il Castore è tra le mete dello ‘Spaghetti tour’, traversata alpinistica nel massiccio del Monte Rosa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA