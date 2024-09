Valanga sul Castore (Monte Rosa), morto uno degli otto alpinisti coinvolti

Un alpinista travolto dalla valanga caduta nel primo pomeriggio sul Castore, nel massiccio del Monte Rosa, è morto. Lo riferisce il Soccorso alpino valdostano. Quattro feriti sono stati portati dai soccorritori al rifugio Sella e da qui in elicottero ad Aosta. Vengono condotti in ospedali per gli accertamenti e le cure del caso. Altri tre vengono portati a Cervinia, a disposizione del Soccorso alpino della guardia di finanza, per ricostruire l'accaduto.

Acausa del maltempo, l'elicottero del Soccorso alpino valdostano (Sav) non era potuto intervenire sul luogo dell'incidente, a 3.900 metri di quota, e quindi una squadra di soccorritori si è mossa via terra dal rifugio Quintino Sella al Felik (3.585 metri). Una volta raggiunti gli alpinisti coinvolti, è iniziata la discesa verso il rifugio.

La valanga si è staccata in un tratto ripido della via normale al Castore, lungo il ghiacciaio. Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, il forte vento registrato in alta quota può aver contribuito a formare delle placche di neve ventata.

Il Castore è tra le mete dello 'Spaghetti tour', traversata alpinistica nel massiccio del Monte Rosa. Sono diversi in queste settimane i gruppi di alpinisti, spesso al seguito di guide alpine, che affrontano l'itinerario, della durata di cinque o sei giornate

