Tor des Géants, Perrier davanti a D'Haene e Calais

Dopo un giorno e mezzo di gara il Tor des Géants rimescola le sue carte, ma il risultato non cambia: la sfida in vetta resta tutta francese. Beñat Marmissolle sembrava in totale controllo fino al Rifugio Coda, con un quarto d'ora di vantaggio sugli inseguitori. Poi, nei pressi del Rifugio della Barma, il colpo di scena: l'allora leader della classifica crolla pochi metri prima, in debito di energie e con problemi di stomaco, e il primo a entrare è Martin Perrier, in grande forma già nella risalita della Valle di Gressoney, dove ha recuperato quasi un'ora su François D'Haene dopo l'uscita dalla Base Vita di Donnas.

D'Haene, dal canto suo, si è fermato a riposare qualche minuto a Sassa e sembra iniziare a patire la fatica dopo aver superato la sua 'classica' distanza di 100 miglia, ma non demorde e entra alla Barma 19 minuti dopo Perrier, seguito a 10 minuti da Louis Calais, che ha saputo mantenere grande costanza.

Alle 17.21 Marmissolle entra al Rifugio della Barma, a 40 minuti dalla testa.

Tra le donne guida la classifica Katharina Hartmuth, arrivata al Rifugio Coda dopo 31h52' al nono posto assoluto, con circa due ore e mezza di anticipo sui tempi del record di Sabrina Verjee del 2022. Proprio la britannica si trova al secondo posto, staccata di oltre un'ora e mezza dalla svizzera, in compagnia di Lisa Borzani, rispettivamente in 12/a e 13/a posizione assoluta, che ha recuperato mezz'ora di ritardo nella base vita di Donnas.

Da segnalare, nelle prime ore di gara, la squalifica del romeno Corneliu Buliga, quando era arrivato per primo nella zona della base vita di Valgrisenche. L'organizzazione lo ha squalificato per aver "ricevuto assistenza dal suo team" al "bar del paese". Da regolamento "l'assistenza personale è tollerata solo ed esclusivamente ai punti ristoro ed alle basi vita, in un'area riservata a tale uso e a discrezione del responsabile del punto", sottolinea Alessandra Nicoletti, direttrice di gara e presidente Vda trailers.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA