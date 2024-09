Sciopero dei trasporti, "fino al 95% di adesione in Valle Aosta"

"Grande adesione allo sciopero nazionale di otto ore anche in Valle d'Aosta. Siamo arrivati a punte del 95% soprattutto nel tratto sub-urbano. Questo risultato ci fa comprendere il malumore dei lavoratori che non riescono più a conciliare vita e lavoro a causa di turni sempre più pressanti. Continuiamo a chiedere al ministero e alle associazioni datoriali più garanzie per questo settore. Un settore che è nevralgico per la vita di tutti i cittadini che utilizzano i mezzi, anche alla luce della tanto richiesta mobilità sostenibile che senza il giusto riconoscimento - in tutti i livelli - non può avvenire se non c'è un vero e proprio cambio di passo". Così la segretaria Filt Cgil Valle d'Aosta, Cristina Marchiaro, commenta l'esito dello sciopero nazionale di otto ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri internavigatori, a cui ha aderito anche la Fit Cisl Valle d'Aosta.



