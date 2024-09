Morto Ferdinando Derriard, cordoglio di Comune Courmayeur e Cpel

Il Comune di Courmayeur e il Cpel esprimono il proprio cordoglio per la morte a 75 anni di Ferdinando Derriard, ex sindaco del comune alle pendici del Monte Bianco.

Derriard aveva ricoperto la carica di primo cittadino dal 1995 al 1997. La giunta comunale di Courmayeur e tutta l'amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio "per un uomo che è sempre stato attento e presente alla crescita del paese, sia nel corso del suo incarico da primo cittadino, che nelle attività di famiglia. Abbiamo perso una persona che ha condotto con impegno e dedizione tutto quel che faceva e che aveva una grande passione e sguardo attento per il suo territorio. Tutta la giunta esprime la propria vicinanza alla famiglia". I funerali di Ferdinando Derriard si terranno nella Chiesa parrocchiale di Courmayeur, con partenza dall'abitazione alle ore 14 di domani.

In un nota, il presidente del Consiglio permanente degli enti locali, a nome di tutta l'assemblea, esprime la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità della Valdigne.



