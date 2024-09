Dispersi sul Monte Bianco, soccorsi bloccati dal maltempo

Sul massiccio del Monte Bianco il maltempo non dà tregua e i soccorritori non riescono a raggiungere i due alpinisti italiani, Sara Stefanelli e Andrea Galimberti, lei ligure e lui lombardo, che sabato pomeriggio hanno dato l'allarme spiegando di essere bloccati a circa 4.600 metri e di rischiare l'ipotermia. "A causa della situazione meteo non ci sono evoluzioni per il momento", spiegano all'ANSA dal Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix (Francia). Ricerche impossibili, quindi, anche per altri due alpinisti coreani dispersi sul 'tetto d'Europa' da sabato. I gendarmi-soccorritori francesi sono in costante contatto con il Soccorso alpino valdostano. Nel caso di una schiarita gli elicotteri sono pronti a partire da entrambi i versanti del Monte Bianco.

A Chamonix piove da stamane mentre a Courmayeur le condizioni meteo sono migliori: sulla cima del Monte Bianco però è previsto maltempo tutto il giorno. Impossibile quindi arrivare sia in elicottero sia via terra.

Ai 4.750 metri di quota del colle Major, sul Bianco, la temperatura la notte scorsa è scesa a oltre -12 gradi secondo i dati rilevati dalla stazione meteo di Arpa Valle d'Aosta. La speranza è che i due italiani siano riusciti a ripararsi dal gelo e dalla bufera scavando una profonda buca nella neve o calandosi in un crepaccio. Il rifugio più vicino è Capanna Vallot, a 4.362 metri. I loro telefoni risultano spenti.



