Testolin, ulteriori prospettive per le Autonomie speciali

"Il percorso intrapreso" con l'autonomia differenziata "dovrebbe dunque aprire ulteriori prospettive per le Autonomie speciali, per beneficiare dei più ampi margini di autonomia assegnati alle Regioni dalla riforma costituzionale del Titolo V". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenendo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante una cerimonia ufficiale per celebrare l'Ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

"Crediamo - ha aggiunto Testolin dal palco del teatro Splendor di Aosta - che la lungimiranza di chi ha approvato il nostro Statuto speciale sia stata ripagata nel tempo da una corretta assunzione di responsabilità e da un autogoverno che meritano oggi di essere consolidati e, laddove possibile, ampliati e rilanciati".

Mattarella ad Aosta



"L'obiettivo - ha sottolineato il presidente della Regione Valle d'Aosta - è di valorizzare ancora di più la specificità del nostro territorio in chiave moderna, ma nel rispetto di quella visione costituzionale che 80 anni fa, a valle di momenti tragici combattuti dalla Resistenza e superati anche grazie alla tenacia e ai sacrifici di una comunità che ha saputo reagire all'omologazione e ai soprusi, oggi possa ancora contare sul sostegno, l'attenzione e la sensibilità di un sistema repubblicano attento alle differenze che Lei tanto bene rappresenta, signor presidente".



