Nuti, non c'è autonomia senza solidarietà e pensiero libero

"Non c'è autonomia senza solidarietà e pensiero libero. La nostra Costituzione di cui Lei è garante, nata da un dolore planetario, tutela questi principi, del tutto antitetici a quelli perseguiti da ogni forma di fascismo che separa, cerca nemici, circuisce i deboli con l'inganno e la propaganda ed esalta l'egoismo che alberga in tutti noi, e questi principi sono anche le fondamenta della nostra autonomia speciale". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, intervenendo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante una cerimonia ufficiale per celebrare l'Ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

"Caro presidente, la vocazione - ha aggiunto Nuti dal palco del teatro Splendor - di questa piccola regione d'Italia può fiorire ancora continuando, anche in futuro, a promuovere e offrire le sue fragili bellezze umane, naturalistiche e dell'ingegno al mondo: confidiamo, per questo, in Lei e nel popolo che rappresenta, affinché queste prerogative siano garantite anche in futuro".



