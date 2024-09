Mattarella arrivato a Aosta, partecipa a evento su Autonomia

E' atterrato all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta) il Falcon 900 dell'Aeronautica militare con a bordo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il capo dello Stato è arrivato al Teatro Splendor di Aosta per un evento ufficiale dedicato alla promulgazione dei decreti legislativi luogotenenziali del 7 settembre 1945, che pongono le basi dell'autonomia della Valle d'Aosta, e organizzato dalla Regione nell'ambito delle celebrazioni dell'Ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

In seguito si trasferirà nella nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta, dove incontrerà la cittadinanza, assisterà alla lectio magistralis del professor Éric Carpano, docente di diritto pubblico presso l'Università Jean Moulin di Lione, e alla presentazione dell'edificio che accoglierà gli studenti dal prossimo anno accademico.

Mattarella era già stato ad Aosta nel 2018, per un incontro con una cinquantina di giovani amministratori che partecipavano alla Scuola per la democrazia, organizzata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dall'associazione Italiadecide, in collaborazione con Anci giovani.



