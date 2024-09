Raggiunti dai soccorritori a piedi i due alpinisti bloccati sul Dente del Gigante

Due alpinisti in difficoltà sul Dente del Gigante, illesi ma bloccati sulle corde doppie a quota 3.900 metri, sono stati raggiunti dai soccorritori arrivati a piedi, dopo che l'intervento in elicottero era risultato impossibile per via della scarsa visibilità in quota.

La squadra a via terra composta da tecnici del Soccorso alpino valdostano (Sav) e Soccorso della guardia di finanza di Entrèves ha raggiunto alle 18 la cima e ha quindi iniziato la via di discesa. Raggiunti gli alpinisti in difficoltà, è iniziata la fase di rientro, che è ancora in corso. Intanto, è partita un'altra squadra del Sav via terra per Punta Cian, in Valtournenche, a seguito della chiamata di soccorso di alpinisti in difficoltà per aver smarrito la via del rientro. Anche in questo caso è impossibile l'impiego dell'elicottero causa scarsa visibilità in quota.

