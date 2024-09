Tamponamento a Saint-Christophe, traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 26 a Saint-Christophe, nei pressi di località Grand Chemin. In base alle prime informazioni raccolte, sono rimaste coinvolte quattro auto e l'unica persona ferita, al momento, è una donna che si trovava a bordo di uno dei veicoli. E' stata portata in pronto soccorso ad Aosta e le sue condizioni non paiono gravi.

Un automobilista, probabilmente dopo aver accusato un malore alla guida, ha colpito il veicolo su cui viaggiava la donna, innescando poi due tamponamenti. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Sul posto i carabinieri, per i rilievi del caso, e l'ambulanza.



