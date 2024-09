Maltempo, riaperta la strada regionale di Cogne

"A seguito delle verifiche tecniche eseguite in mattinata", la strada regionale numero 47 di Cogne è stata riaperta al transito veicolare. Lo comunicano i Dipartimenti "Protezione civile e Vigili del Fuoco" e "Infrastrutture e viabilità" della Regione Valle d'Aosta precisando che "permane la deviazione dal km 9+200 al chilometro 9+400 sulla variante da poco realizzata e la limitazione a veicoli di lunghezza non superiore ai 10 metri dal bivio di Ozein, per permettere gli interventi di ripristino della strada principale già avviati". La strada era stata chiusa ieri mattina a causa delle forti piogge.

