Sciopero del trasporto pubblico anche in Valle d'Aosta il 9 settembre

La Filt Cgil e la Fit Cisl Valle d'Aosta aderiscono alla seconda azione di sciopero nazionale di otto ore, indetto per lunedì 9 settembre, di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri internavigatori.

Per il personale viaggiante e di biglietteria lo sciopero sarà articolato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 mentre per il resto del personale per l'intera prestazione lavorativa. Sono esclusi dallo sciopero gli autisti che effettuano il servizio disabili e il servizio sostitutivo di Trenitalia.

"Le segreterie nazionali - si legge in una nota dei due sindacati - hanno registrato da parte delle associazioni datoriali posizioni inaccettabili, non solo riguardo alle istanze promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore caratterizzato da un crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, ma anche riguardo a tematiche inerenti la sopravvivenza e gli interessi complessivi del settore. Le organizzazioni sindacali , responsabilmente, hanno sempre tentato di mantenere aperto il confronto con spirito propositivo costruttivo e mai strumentale.

Nonostante tutti i tentativi da parte delle organizzazioni sindacali, tesi a ricercare un accordo, si è dovuto prendere atto delle indisponibilità datoriali a: rinnovare il Ccnl, con un incremento economico in linea con l'aumento del costo della vita; a rimodulare la normativa per consentire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché a individuare soluzioni volte a contrastare il fenomeno delle aggressioni".



