La strada regionale per Cogne chiusa nella notte

La strada regionale 47 di Cogne resta chiusa per la notte. Venerdì mattina, dalle 7 alle 9, "previa verifica tecnica, sarà nuovamente consentita la circolazione degli autoveicoli". Lo comunicano i dipartimenti regionali Protezione civile e vigili del fuoco e Infrastrutture e viabilità. Il transito dei mezzi pesanti e il servizio di trasporto pubblico restano temporaneamente sospesi.

La chiusura è scattata giovedì mattina dalla frazione di Epinel sino al bivio di Ozein, nel territorio di Aymavilles, "a causa di una piccola esondazione del torrente Grand'Eyvia in località Lexert”, ha fatto sapere l’amministrazione comunale. Una prima finestra di transito, tra le 18 e le 20, ha consentito ai turisti rimasti bloccati e alle persone che ne avevano necessità di spostarsi da e per la località lungo la regionale, con deviazione al chilometro 9,4, sulla variante realizzata dopo l'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi.

Stamane inoltre una colata detritica ha imposto la chiusura della strada comunale per Valnontey mentre non si può transitare lungo la comunale per Lillaz per pericolo frana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA