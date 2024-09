Cala l'allerta maltempo in Valle d'Aosta

Cala da 'arancio' a 'giallo' l'allerta idrogeologica per le valli valdostane del Gran Paradiso, allo stesso livello quindi del resto del territorio regionale. Il dato emerge dall'aggiornamento del bollettino di criticità diffuso in serata dal Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta.

"Pur in uno scenario di miglioramento si mantengono i livelli di ordinaria criticità" in Bassa valle "per il proseguimento delle precipitazioni" e sul resto della regione "per l'elevata saturazione dei suoli". Inoltre dal punto di vista del livello della Dora Baltea "lo scenario è in miglioramento, in serata il livello ridiscenderà sotto la soglia di attenzione" anche in bassa Valle.

Da ieri pomeriggio "sono stati registrati valori di precipitazione pari a 138 millimetri a Champorcher Petit Mont Blanc e 118 mm a Valsavarenche Pont, 112 mm a Fénis Clavalité e 53 mm a Saint Christophe. Sui torrenti di Valsavarenche e Cogne ci sono state locali erosioni e esondazioni. I livelli dei torrenti laterali sono tutti rientrati sotto la soglia di attenzione, mentre sulla Dora Baltea sono in diminuzione ma rimangono oltre" il primo livello di allerta "nelle sezioni di Champdepraz e Hone".

Da segnalare, proprio lungo il corso della Dora Baltea, degli allagamenti che hanno reso necessario chiudere un tratto della pista ciclabile nel comune di Saint-Marcel sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



