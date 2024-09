Albero cade su furgone in Bassa valle d'Aosta, conducente ferito

Un albero è caduto questo pomeriggio sulla statale 26 della Valle d'Aosta, tra Hone e Arnad, centrando un furgone che stava transitando. Il conducente è rimasto ferito. Immediati i soccorsi. L'uomo era vigile e cosciente, all'arrivo del 118. Ora è ricoverato all'ospedale regionale Umberto Parini.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 e la statale è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere ai vigili del fuoco la rimozione della pianta e la messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto anche i carabinieri. A causare la caduta dell'albero è stata la forte pioggia, che ha fatto cedere il terreno.



