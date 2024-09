Un cineforum ad Aosta per il terzo Genomics day

In occasione dell'anniversario dalla scoperta della struttura del dna, il progetto 5000genomi@VdA organizza - per il terzo anno consecutivo - il Genomics Day. Ad Aosta (Plus, ex Cittadella dei Giovani, in via Garibaldi 7) giovedì 12 settembre è previsto alle 18 un cineforum aperto al pubblico: verrà proiettato il film "Gattaca-La porta dell'Universo" e ci sarà un'introduzione da parte di esperti di cinema e di scienza.

Il Genomics Day è l'iniziativa che celebra ogni anno due ricorrenze storiche che hanno rivoluzionato la medicina e la biologia: la scoperta della struttura del dna, datata 25 aprile 1953 e il completamento del Progetto genoma umano (Hgp), il 14 aprile 2003, frutto di una collaborazione internazionale durata 13 anni.



