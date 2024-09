Courmayeur M.Blanc cerca personale per la stagione 2024-25

La Courmayeur Mont Blanc Funivie ha aperto la campagna di reclutamento di personale per la stagione invernale 2024/2025. "Siamo alla ricerca di personale dinamico, appassionato di montagna e desideroso di contribuire all'esperienza unica che offriamo ai nostri ospiti. Le posizioni aperte coprono una vasta gamma di ruoli essenziali per garantire la sicurezza, l'efficienza e la qualità dei servizi della nostra stazione sciistica" si legge in una nota della società che gestisce il comprensorio della nota località turistica valdostana.

Le posizioni disponibili: addetti impianti, pisteur/aiuto pisteur secouriste, autisti mezzi battipista, addetti biglietteria/front office, parcheggiatori.



