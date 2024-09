Trasporti, nuove agevolazioni per i lavoratori pendolari

La giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di una nuova misura di agevolazione tariffaria per i lavoratori residenti in Valle d'Aosta e i pendolari che utilizzano bus diretti sulla tratta Aosta-Torino. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 9 settembre. "La nuova formula - ha spiegato l'assessore Luigi Bertschy - introduce nuovi 'bonus' per i pendolari a cui si potranno sommare ulteriori sconti. Consolidiamo anche le corse sperimentare in estate con linee dirette nel fine settimana tra Aosta e Ivrea".

Restando in tema di trasporti, sono stati approvati i criteri e le modalità per l'estensione della gratuità sull'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale a favore dei soggetti residenti in Valle d'Aosta in possesso della "Disability card" per il triennio 2024/2026. Infine, è stata approvata, per l'anno scolastico 2024/2025, la concessione di viaggi gratuiti per la specifica esigenza degli studenti pendolari che frequentano le scuole secondarie di secondo grado di Aosta delocalizzate, e raggiungibili mediante l'utilizzo delle autolinee urbane numero 15 e Navetta rossa.



