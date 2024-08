Turismo, nel luglio post alluvione presenze giù del 5 per cento

Il mese di luglio fa segnare un bilancio negativo dal punto di vista del turismo in Valle d'Aosta. Le presenze totali sono state 594.084 , in calo del 4,98% rispetto allo stesso mese del 2023, e gli arrivi 214.335 (-6,91%). Come a giugno, gli italiani sono diminuiti sia in termini arrivi (107.682, -16,48%) sia di presenze (387.594, -10,84%), mentre i turisti giunti dall'estero sono aumentati sia come numero (106.653, +5,27%) sia in termini di notti trascorse (206.490, +8,37%). Al contrario di quanto accaduto per giugno, tuttavia, a luglio la crescita degli stranieri non è bastata a compensare il calo di connazionali. Dati su cui ha pesato l'alluvione di fine giugno, con gli ingenti danni a Cogne - località isolata per quasi tutto il mese - e a Cervinia.

Le cifre di luglio, inoltre, comprendono i dati sugli alloggi a uso turistico, conteggiati solo a partire dal 1/o novembre 2023, data di entrata in vigore della legge regionale sulle locazioni brevi. Per un confronto 'alla pari' con il luglio 2023, andrebbero quindi sottratti 9.479 arrivi e 46.883 presenze. I dati sono stati diffusi dall'assessorato al Turismo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA