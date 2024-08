Aosta, artigiani in piazza per "Le Grenier en Place"

In occasione della festività dedicata a San Grato, patrono di Aosta, il Comune di Aosta organizza la mostra-mercato "Le Grenier en Place", riservata a hobbisti e a venditori non professionali. L'evento si svolgerà domenica 8 settembre, dalle 9 alle 20, sotto i portici del Municipio in piazza Chanoux. Giunta alla 23/a edizione, la manifestazione vedrà la partecipazione di 22 espositori che proporranno oggetti di antiquariato, cose vecchie e usate, oggettistica antica, libri, quadri e stampe, piante, fiori, numismatica e monete, pizzi, ricami e lavorazioni a maglia realizzati artigianalmente, candele artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti da collezione, oggetti di bigiotteria realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni prodotte con qualsivoglia materiale (legno, ferro, cuoio) purché non di serie.



