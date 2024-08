Strada di Cogne, variante provvisoria dal 30 agosto

Da venerdì 30 agosto è prevista la messa in esercizio della variante provvisoria posta al chilometro 9+400 della strada regionale 47 di Cogne nella direzione Aymavilles-Cogne, mentre i veicoli in direzione Cogne-Aymavilles percorreranno l'attuale tratto di strada regionale ripristinato a seguito dell'alluvione del 29 e 30 giugno.

Lo comunica l'assessorato regionale alle opere pubbliche.

"La variante provvisoria, che ha una lunghezza di circa 500 metri ed una larghezza del piano viabile di 5,50 metri, consente di ottimizzare la gestione degli importanti flussi di traffico veicolare lungo la strada regionale - spiega l'assessore Davide Sapinet - oltre che poter essere un collegamento alternativo alla strada regionale in caso di avverse condizioni meteorologiche. Credo sia inoltre importante sottolineare che la variante è stata determinante nel corso dei lavori e per il ripristino della viabilità, in quanto ha permesso di accelerare il cantiere a valle e, comunque, di gestire più agevolmente il transito dei mezzi d'opera lungo uno dei due tracciati senza influire troppo negativamente sullo sviluppo degli interventi".

Il tratto in questione nei prossimi mesi sarà oggetto di ulteriori opere di protezione degli argini e consolidamento del versante.



