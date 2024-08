Allarme Vda Aperta, "sanità valdostana è in caduta libera"

"Dati da far accapponare la pelle e creare un terremoto nel governo regionale quelli pubblicati da Youtrend e riferiti ai monitoraggi di Agenas in merito al sistema sanitario valdostano: non solo si conferma un andamento decisamente negativo, ma la nostra regione risulta la peggiore d'Italia se prendiamo in considerazione tutte e tre le voci analizzate: la medicina territoriale, quella ospedaliera e la prevenzione. Un trend, quello della sanità valdostana, in caduta libera dai tempi ancora vicini ma del tutto rimossi del Covid 19". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta.

"Ora la Regione ha deciso di affidare l'analisi e la valutazione delle performance dei Lea alla Fondazione Gimbe - prosegue la nota - ovvero quella stessa Fondazione che l'assessore alla sanità sminuiva ricordando essere 'una fondazione privata che dei dati può fare quello che ritiene più opportuno'. Un incarico questo che sembra più volto a dimostrare che tutto funziona bene che non ad analizzare le problematiche che emergono e che dovrebbero essere affrontate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA