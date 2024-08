Ad Arvier residenza artistica del coreografo Nitsan Margaliot

Arvier ospiterà dal 31 agosto al 5 settembre il coreografo Nitsan Margaliot, che sarà in Valle d'Aosta per una residenza artistica durante la quale preparerà 'Noises'. La sua nuova opera verrà presentata nella programmazione della prossima edizione di T*Danse - danse et technologies, che si terrà presso lo Spazio Plus (Ex-Cittadella) dal 1/o al 6 ottobre prossimi. Durante la residenza sono previsti anche una conferenza ed un laboratorio.

Margaliot, coreografo, curatore e danzatore di base a Berlino, fonda buona parte della sua arte sugli archivi queer, sulle favole e sugli incontri vulnerabili. In Noises esplora, in connessione con l'arte queer, l'espressione della rabbia scaturita durante l'epidemia dell'Hiv. Suoni, proiezioni video ed una scenografia evolutiva del movimento prepareranno il palcoscenico per una performance che è una reazione, una risposta all'ignoto, al caos, alle paure sociali e interiori e alla convinzione che il corpo sia capace di esprimere disagio e trasformare ripetutamente strati di storia in poesia. Noises verrà presentato durante l'edizione 2024 del festival T*Danse in prima assoluta.

Lunedì 2 settembre alle 18, nella sala polivalente di Arvier, è previsto un incontro con l'artista, che parlerà della sua poetica e delle importanti tematiche esplorate in Noises in dialogo con la dott.ssa Manuela Colafigli, dirigente medico della struttura Malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta, e con Charlène Rolland, responsabile del gruppo salute dell'associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda.

Giovedì 4 settembre Nitsan Margaliot mostrerà al pubblico lo stato dell'arte della sua opera e terrà un laboratorio di espressione corporea, aperto a tutti a partire da 16 anni.

La partecipazione è gratuita (per info e prenotazioni: 346 6954895). Gli eventi sono organizzati dal Teatro Instabile di Aosta.



