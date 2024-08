Attivo in Valle d'Aosta Send, il servizio notifiche digitali

E' attivo anche in Valle d'Aosta Send, il Servizio notifiche digitali che semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale per enti, cittadini e imprese. Disciplinato dalla normativa nazionale, la sua adozione è tra i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo comunica la presidenza della Regione.

La Regione Valle d'Aosta ha, infatti, aderito a questa nuova infrastruttura digitale realizzata da Pagopa spa., insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, che offre alle pubbliche amministrazioni un sistema standard per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi.

Le prime comunicazioni che utilizzeranno Send in Valle d'Aosta saranno quelle relative agli avvisi di accertamento per la tassa automobilistica non pagata per l'anno di imposta 2022.

Per i cittadini, con l'adozione di Send da parte della Regione a partire dall'invio delle notifiche degli accertamenti tributari relativi alla tassa automobilistica, i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire queste comunicazioni a valore legale interamente in digitale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi, ove previsto. Questo evita al cittadino di doversi recare presso gli sportelli postali per ritirare la raccomandata, nei casi frequenti di assenza dal domicilio al momento della consegna. Occorre attivare servizio su app Io (italia.it) oppure essere in possesso di indirizzo Pec presente nei registri pubblici o indicato dal destinatario accedendo a Send con Spid o Cie dal sito pagopa.it.

Per professionisti e imprese è Send che verifica direttamente la presenza di un indirizzo Pec nei registri pubblici.

In assenza di recapiti digitali, Send si occuperà dell'invio della notifica tramite raccomandata cartacea. Il ricevimento tramite canale digitale costa al cittadino un euro più Iva, permettendo un risparmio di oltre 5 euro per ogni notifica, rispetto alla consegna tradizionale.



