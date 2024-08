Rugby, amichevole di lusso apre la stagione dello Stade valdôtain

Sarà una sfida tra due delle più forti squadre italiane a inaugurare la nuova stagione agonistica dello Stade valdôtain. Sabato 7 settembre, il Petrarca Padova, campione d'Italia 2024, e il Colorno scenderanno in campo all'Are6tu di Sarre per un'amichevole di lusso durante il 'Weekend Ovale', presentato oggi in conferenza stampa. La seconda edizione del 'Trofeo Vittoria Cup', che vedrà darsi battaglia due delle squadre protagoniste della serie A Elite, è in programma alle 18 e sarà anticipata dalla sfida amichevole tra le squadre Under 18 dello Stade e del Cus Torino, oltre che da un evento organizzato in collaborazione con l'Associazione italiana celiachia Valle d'Aosta.

Alle 15, si svolgerà la conferenza 'Sport e celiachia, facciamo meta', in cui interverranno Martin Castrogiovanni, ex pilone della squadra azzurra che nel 2011 ha scoperto di essere celiaco, e il dietista Francesco Macrì. "Fino a cinque anni fa era impensabile organizzare un evento del genere - dice Francesco Fida, presidente dello Stade valdôtain -, ma grazie al rugby e alle amicizie che si sono create ci siamo riusciti. Sarà una giornata sportiva e sociale al tempo stesso. L'obiettivo è quello di appassionare i nostri giovani, avvicinare altre persone al mondo del rugby e fare un regalo alle vecchie glorie".

Alle 19,30, dopo le premiazioni, prenderà il via il classico terzo tempo che, questa volta, sarà anche gluten free. La celiachia è "una patologia che si manifesta con sintomi diversi da persona a persona - dice Tiziana Dujany, presidente Aic Valle d'Aosta -. Al momento sono circa 700 i celiaci stimati in Valle d'Aosta, con circa 1.200 persone non ancora diagnosticate, anche se siamo una delle regioni in cui si fanno più diagnosi".





