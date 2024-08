Musumeci a Cogne, "far conoscere a scuola le fragilità del territorio"

"Siamo i primi al mondo nella gestione dell'emergenza ma manca il prima! Già dalle prime classi di scuola occorre che si trasferisca a ogni cittadino una nuova cultura per far fronte ai cambiamenti del clima e alle fragilità del territorio. Solo così le comunità potranno sentirsi più sicure ed operare efficacemente anche nelle situazioni più difficili, mitigando i danni perché il rischio zero non esiste". Così - riporta una nota di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta - il ministro per la Protezione civile e per il mare, Nello Musumeci, ieri a Cogne nell'ambito della campagna nazionale 'Stiamo cambiando l'Italia' in corso in numerose località di villeggiatura in Italia.

La visita è stata l'occasione per un incontro istituzionale su invito del sindaco di Cogne, Franco Allera, alla presenza del presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, del capo della Protezione civile regionale, Valerio Segor, e di una delegazione di operatori economici.

La località ai piedi del Gran Paradiso era stata colpita dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi. Il ministro si è voluto complimentare con tutti gli attori locali intervenuti per l'efficienza dimostrata subito dopo la calamità, dichiarando che seguirà un'attenta ricognizione delle priorità da affrontare, insieme alla Regione e ai comuni interessati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA