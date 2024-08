Aziende agricole colpite da calamità, sì ai criteri per gli aiuti

La giunta regionale ha approvato i nuovi criteri applicativi che disciplinano gli aiuti, a fondo perduto, per i danni causati da calamità naturali.

"L'approvazione della Legge 1 del 2024 - spiega l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel - che ha modificato la legge 17 del 2016, è stato l'atto fondamentale che assicura al settore agricolo valdostano di vedere oggi pienamente riconosciuta la necessità di estendere e rendere più rapidi gli interventi nei confronti delle aziende colpite da calamità naturali. L'attuazione dell'articolato di legge permette, quindi, di apportare un valido strumento operativo a tutte le aziende del comparto agricolo che hanno riportato e certificato danni da maltempo sin dal 2021, commisurati alle esigenze del territorio. Si tratta quindi di una risposta che si riferisce non soltanto agli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno scorsi, ma si rivolge anche a chi ha subìto danni e disagi in circostanze calamitose precedenti".

Le domande vanno presentate entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici, che verranno approvati con provvedimento dirigenziale nelle prossime settimane, per ogni singolo evento calamitoso, previo invio della segnalazione del danno.

Per l'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi, le segnalazioni relative ai danni ad attivi materiali quali terreni, macchinari, attrezzature, scorte e perdite di produzione, devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica danni-aziende-agricole@regione.vda.it attraverso i moduli appositamente predisposti e reperibili sul canale tematico 'Agricoltura' del sito della Regione (https://www.regione.vda.it/agricoltura/Danni_Alluvione/default_ i.aspx).

Per informazioni e supporto alla compilazione dei moduli, è possibile rivolgersi all'ufficio preposto (al numero di telefono 0165/275280). L'assessorato ricorda che i consorzi di miglioramento fondiario e le consorterie sono, invece, tenuti a segnalare gli eventuali danni subiti alle infrastrutture di loro competenza all'indirizzo prevenzione-idrogeologica@regione.vda.it attraverso un modulo appositamente predisposto e reperibile alla stessa pagina entro il prossimo mercoledì 18 settembre.



