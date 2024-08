Novantatreenne scippata in pieno giorno a Pont-Saint-Martin

Una donna di 93 anni è stata scippata in pieno giorno nel centro di Pont-Saint-Martin.

L'anziana - riporta l'edizione online del quotidiano La Stampa - era da sola e stava tornando a casa, quando è stata spintonata da un uomo. Il malvivente è poi riuscito a rubarle l'orologio e a fuggire. I fatti sono avvenuti giovedì scorso alle 13, a pochi metri dalla chiesa, in via San Lorenzo.

Impaurita per l'accaduto, l'anziana è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Donnas. Al vaglio dei militari anche i filmati della videosorveglianza della zona.



