Pedonalizzazione Arco d'Augusto, 4 milioni per lavori di sistemazione

La giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione di via Monte Emilius, finalizzati alla sistemazione di piazza Arco d'Augusto.

Il progetto, predisposto dallo Studio tecnico Abithe di Aosta, prevede un importo di 4,23 milioni di euro (iva inclusa), di cui 3,4 milioni finanziati dal piano di interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia.

Sono previsti interventi sia al ponte nuovo sul Buthier - soprattutto per favorire l'innesto con viale Chabod e l'inversione a 'u' di automezzi pesanti o pullman sulla carreggiata Sud - sia in viale Chabod e piazza Arco d'Augusto.

Spostandosi al vecchio ponte sul Buthier, il traffico verrà deviato con l'eccezione dei mezzi di trasporto pubblico provenienti da Sud e diretti verso Est o Nord, e si procederà alla "pressoché completa pedonalizzazione con una pavimentazione realizzata in lastre di pietra sul ponte e con cubetti di pietra in piazza Vuillermin, evidenziando l'antico asse di origine romana che, a ritroso, dalla Porta Praetoria conduce all'Arco d'Augusto e quindi al Ponte Romano".

Le due rotatorie provvisorie di via Monte Emilius, all'inizio e alla fine della strada, saranno realizzate in maniera definitiva, mentre la strada sarà riqualificata con la creazione di marciapiedi, razionalizzando i percorsi veicolare e pedonale e concentrando la sosta degli autoveicoli in un'unica zona centrale della via.

L'area più importante in termini di numero di posti auto sarà posizionata "centralmente alla via nelle immediate vicinanze della caserma della polizia locale". La nuova disposizione prevede la netta distinzione fra il parcheggio riservato alla Polizia Locale e quello pubblico, separati da una zona filtro proprio davanti all'ingresso della caserma.

Per quanto riguarda il numero complessivo dei parcheggi, la quantità di posti auto "rimarrà pressoché invariata con un aumento di quattro stalli nella parte a Sud dell'intervento, per un totale di 149 stalli (145 in precedenza)".

L'avvio stimato dei lavori, prevede l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Corrado Cometto, è previsto "a partire dai primi mesi del 2025".

