Aosta, sì al progetto esecutivo per la rotonda di Saraillon

Via libera dalla giunta comunale di Aosta al progetto esecutivo per i lavori di costruzione di marciapiedi sulla ex strada statale 27 in regione Saraillon nel tratto tra viale Gran San Bernardo e l'innesto con la Strada regionale di Excenex, con la realizzazione di una rotonda alla confluenza con via delle Betulle.

L'intervento prevede una spesa di 2,68 milioni di euro (iva inclusa) e sarà finanziato in buona parte (1,87 milioni di euro) attraverso lo stanziamento previsto dalla legge regionale del 2011 sul piano di interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia.

Il progetto prevede la sistemazione dell'incrocio trafficato e "critico"- per la diversa funzione e portata delle strade che si intersecano nonché per le pendenze e i dislivelli presenti - con una nuova grande rotatoria alla francese in corrispondenza dell'intersezione tra le vie Gran San Bernardo, delle Betulle, Edelweiss e strada della Consolata.

Inoltre l'intero perimetro della rotonda potrà essere percorso dai pedoni mediante i nuovi marciapiedi e i necessari attraversamenti pedonali. Saranno realizzati marciapiedi a monte e a valle della rotatoria, rivisti tutti gli accessi carrabili, e si provvederà al rifacimento dell'illuminazione pubblica e alla realizzazione di tre nuove fermate con pensiline per il trasporto pubblico, che si aggiungeranno a quella già presente nel tratto di strada oggetto dell'intervento.

L'amministrazione comunale stima che i lavori potranno essere avviati a partire dai primi mesi del 2025.



