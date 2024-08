Cordata precipita sul Cervino, un morto e un ferito

Un alpinista è morto e un altro è rimasto leggermente ferito a seguito di un incidente sul versante svizzero del Cervino. Ieri verso mezzogiorno - comunica la polizia del Canton Vallese - la cordata composta dai due alpinisti è precipitata per circa 70 metri dalla parete Est.

I due procedevano lungo la cresta dell'Hörnli, la via normale elvetica alla vetta, e sono caduti mentre si trovavano a quota 4.100 metri "per una ragione ancora sconosciuta". L'allarme ai soccorritori è stato lanciato da alcuni testimoni. All'arrivo dell'elicottero di Air Zermatt, per uno di loro non c'era già più nulla da fare. L'identificazione formale della vittima è in corso. Il ferito è stato portato all'ospedale di Viège. Come da prassi, la magistratura elvetica ha aperto un'indagine in collaborazione con la polizia cantonale per far luce sull'accaduto.



