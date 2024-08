Giornalista aggredito, valdostano ai domiciliari

Quattro persone sono state messe agli arresti domiciliari nell'indagine sul caso di Andrea Joly, il giornalista del quotidiano La Stampa che lo scorso 20 luglio, a Torino, è stato aggredito davanti al circolo 'Asso di Bastoni', abituale ritrovo degli attivisti di Casapound. Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia di Stato. Il fascicolo è aperto per violenza privata aggravata e lesioni. Tra gli arrestati c'è anche un valdostano: Igor Bosonin, di 46 anni, ex candidato sindaco a Ivrea.

E' stata disposta per "il pericolo di reiterazione dei reati della medesima indole" la misura cautelare degli arresti domiciliari per i quattro attivisti di Casapound. E' quanto si ricava dall'ordinanza del gip Odilia Meroni. Il giudice osserva che le modalità dell'aggressione abbinata al "futile movente" che l'ha scatenata "danno conto dell'indole violenta, di un istinto criminale spiccato e, dunque, dell'elevato grado di pericolosità di ciascun indagato". Vi è pertanto un "rischio di recidivanza specifica".



