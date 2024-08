Aosta, al via la riqualificazione dell'area mercatale di via Mont Fallère

Prenderanno il via lunedì 26 agosto i lavori di rifacimento dell'area di sosta e dell'area mercatale di via Mont Fallère, previsti da uno dei progetti di riqualificazione del quartiere Cogne nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) finanziato dal Pnrr.

Per consentire l'esecuzione dell'intervento, tramite un'ordinanza - fa sapere il Comune di Aosta - sono stati istituiti la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area interessata dai lavori, che avverranno per lotti, "in modo da ridurre al minimo il disagio per i cittadini, a partire dal tratto di strada a Nord di via Alessi".

Concluso il primo intervento, "si darà seguito al rifacimento dell'area nel tratto tra via Alessi e via Liconi, a sua volta suddiviso in due tranches. Saranno, ovviamente, garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle attività commerciali presenti nell'area interessata dall'intervento".



