Direttrice sanitaria carcere, "a Brissogne cure garantite"

Nella casa circondariale di Brissogne "esiste un'assistenza infermieristica h 24/7, 365 giorni all'anno e un'assistenza medica di base h 12, è garantita la presenza di uno specialista psichiatra, di altro specialista psichiatra responsabile del Serd, di uno specialista in malattie infettive e di un odontoiatra". Inoltre "in caso di necessità viene attivata consulenza con ogni tipo di specialista ospedaliero adeguato alle cure del caso" e "i farmaci vengono periodicamente monitorati e forniti dalla farmacia ospedaliera".

Lo precisa la dott.ssa Marina Tumiati, direttrice sanitaria della Casa circondariale di Brissogne, dopo la nota diffusa oggi dall'associazione Luca Coscioni.

Si tratta di un comunicato stampa, riferisce Tumiati, "genericamente inviato a tutte le Asl italiane". Nello specifico, nel carcere alle porte di Aosta, aggiunge la direttrice sanitaria della casa circondariale, per quanto di competenza dell'Usl "è stato messo in atto tutto quanto stabilito in ambito sanitario dalla Dgr 1850/2015".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA