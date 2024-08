Servizio civile regionale, iscrizioni fino all'8 settembre

Sono aperte fino alle 23.59 di domenica 8 settembre le iscrizioni al Servizio civile regionale "Insieme per gli altri-Le generazioni si incontrano". Vi possono partecipare i giovani valdostani di età compresa tra i 20 anni e i 25 anni. Il servizio si svolgerà tra il primo novembre 2024 e il 31 marzo 2025.

I progetti presentati da vari enti ed associazioni per il bando sono 11 per un totale di 20 posti a disposizione, di cui quattro riservati a favore di giovani con disabilità o in situazione di disagio, e quattro per i facilitatori che si affiancheranno a questi ultimi. Per i partecipanti ai progetti di servizio civile è previsto un impegno di circa 90 ore mensili ed un rimborso forfettario di 600 euro mensili, comprensivo delle eventuali spese.



