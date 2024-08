Teatro Giacosa, avviso pubblico per gestione della struttura

Il Comune di Aosta ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all'elaborazione e alla co-progettazione di una proposta di attività al Teatro Giacosa e al Café du Théâtre e "relativa gestione innovativa di interesse artistico, culturale e d'inclusione sociale".

L'avviso - si legge in una nota - "nasce dalla necessità per il Comune di Aosta di dotarsi di una progettazione integrata per la definizione e la sperimentazione di iniziative di formazione, animazione, intrattenimento e spettacolo da svolgersi nella rinnovata struttura, promuovendo occasioni per una divulgazione delle opere d'ingegno tra la popolazione residente e i turisti, ma anche costruendo reti di collaborazione a livello nazionale, transfrontaliero ed europeo attraverso iniziative di scambio e di cooperazione in ambito formativo e performativo, con l'obiettivo di contribuire alla crescita dei consumatori di cultura e di arti performative nonché l'accesso all'arte in particolare dei bambini, dei giovani, delle persone con disabilità, delle persone a rischio isolamento sociale e a chi vive in condizioni di povertà educativa oltre che economica".

La procedura di selezione pubblica ha per scopo l'individuazione di un soggetto del Terzo settore, favorendo la più ampia partecipazione. "I partecipanti - si legge ancora - dovranno indicare le principali linee progettuali da attuare presso il Teatro Giacosa di Aosta nell'ambito della formazione, della coesione sociale, dell'inclusione e delle produzioni secondo un approccio il più possibile integrato tra attività culturali multidisciplinari nel settore dello spettacolo, della danza, della musica, del cinema e dell'audiovisivo, del teatro e delle arti visive". La selezione sarà effettuata da una Commissione costituita ad hoc.

