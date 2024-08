Aosta partecipa al bando per finanziare i mercatini di Natale

La giunta comunale di Aosta ha approvato la partecipazione al bando della Regione Valle d'Aosta finalizzato a selezionare le iniziative da proporre al ministero del turismo per accedere al cofinanziamento del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) per il 2024. Le proposte progettuali con cui concorrerà sono il "Marché Vert Noël" e "Il capodanno di Aosta 2025".

Per i mercatini di Natale, che saranno allestiti in piazza Chanoux dal 23 novembre al 6 gennaio, il finanziamento richiesto è di 255.000 euro, a fronte di un costo stimato della manifestazione di 510.000 euro. Per il Capodanno 2025, invece, la richiesta è di 40.000 euro a fronte di una spesa stimata che ammonta al doppio.

