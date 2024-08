Forza Italia, "intervenire su liste d'attesa e Pronto soccorso"

"Nel prendere atto delle affermazioni dei sindacati dei medici, si ribadisce, con determinazione, che Forza Italia è sempre stata al fianco di tutti gli operatori sanitari, senza alcuna distinzione, portando avanti significative battaglie sia in Consiglio regionale che in Parlamento affinché tutti i comparti della sanità, medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale amministrativo, avessero il riconoscimento dovuto a fronte della loro attività caratterizzata da professionalità e abnegazione". E' quantro si legge in una nota di Forza Italia Valle d'Aosta in merito alle recenti polemiche sulla sanità valdostana.

"Forza Italia Vda - prosegue - ha sostenuto in maniera convinta gli investimenti in sanità ma si è sempre anche preoccupata di monitorare come queste risorse venissero impiegate, con il solo fine di offrire il miglior servizio possibile ai valdostani. Per questo, Forza Italia sostiene che il governo regionale debba intervenire in maniera più incisiva, ad esempio, sul tema delle liste d'attesa, sulla situazione del Pronto Soccorso e sulle strutture sul territorio". Inoltre "Forza Italia Valle d'Aosta ha più volte evidenziato criticità organizzative e di metodo, come testimoniano le recenti attività ispettive e certamente continuerà il lavoro di controllo e di verifica delle scelte intraprese da questa maggioranza in sanità".



