Courmayeur, Cortina e Livigno regine delle mete montane

Non solo spiagge e onde. Con questa afa infernale, continua a crescere la passione per le vacanze sulle montagne anche d'estate, che nella stagione, secondo i calcoli di Jfc, saranno scelte da 6,5 milioni di turisti (+1,7% rispetto all'estate precedente) che, grazie ad una permanenza media di 11,2 giorni, porteranno a superare i 73 milioni di presenze (+0,8%), generando un fatturato complessivo di 5,5 miliardi circa. E le regine del 2024, secondo la tradizionale classifica di Jfc, sono la veneta Cortina d'Ampezzo con 1.874 preferenze, la lombarda Livigno (1.741 punti) e la valdostana Courmayeur (1.601 voti). Al quarto troviamo la trentina Madonna di Campiglio che conferma la posizione dello scorso anno con 1.568 voti, mentre al quinto posto si colloca la lombarda Ponte di Legno con 1.267 voti e ben tre posizioni conquistate rispetto alla scorsa estate. Si conferma poi al sesto posto la lombarda Bormio con 1.207 voti, seguita da Santa Cristina che rappresenta il vero exploit di quest'anno, entrando per la prima volta nella top 20 ranking, subito al settimo posto con 1.162 punti. Ottava la trentina Canazei che conquista cinque posizioni rispetto allo scorso anno con 1.081 punti. Ancora, a chiudere le prime dieci posizioni, troviamo la valdostana Breuil-Cervinia che, invece, quest'anno perde ben quattro posizioni con i suoi 1.057 voti, seguita dalla trentina Pinzolo - volutamente analizzata a sé rispetto a Madonna di Campiglio - che, invece, di posizioni ne conquista ben dieci con i suoi 916 punti. "La rilevazione - spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile della ricerca - è stata effettuata lasciando agli Italiani intervistati la possibilità di indicare la destinazione (per ogni singola classifica - in maniera aperta e libera, senza alcun tipo di condizionamento e/o suggerimento) e sono stati analizzati ben 24.299 voti". Vengono realizzate anche delle classifiche tematiche. Bormio, Pinzolo e Cortina d'Ampezzo, sono state indicate come le destinazioni più "rilassanti e tranquille"; Ponte di Legno, Livigno e Courmayeur come le destinazioni più "green". Gli italiani, inoltre, considerano Andalo, Courmayeur ed Asiago le destinazioni più adatte ad ospitare "famiglie con bambini", mentre la destinazione più "divertente e giovanile" è Cortina d'Ampezzo, seguita da Livigno e Madonna di Campiglio. Infine, gli Italiani indicano come destinazione più "trendy" Cortina d'Ampezzo, seguita da Santa Cristina e Courmayeur".



