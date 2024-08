"Tra Gaza e Kiev...", incontri-evento al Forte di Bard

Nell'ambito della rassegna "Forte di Bard Incontri" il 31 agosto è in calendario un evento esclusivo dal titolo "Tra Gaza e Kiev: fratture della guerra estesa.

Dialoghi sull'Europa che viene" a cura di Gilles Gressani, direttore della rivista online Le Grand Continent. A partire dalle 17,30 è prevista una serie di tre dialoghi che riuniranno alcune delle più prestigiose firme della rivista e del giornalismo italiano. La prima sessione si intitola "Tra Gaza e Bahamut, la guerra estesa vista dal fronte" e avrà come protagonista Lorenzo Cremonesi (Corriere della Sera) in conversazione con Mathéo Malik (Le Grand Continent). Allaa seconda - "Coordinate della "nuova guerra fredda": Washington, Pechino e l'incognita Trump" - parteciperanno Alessandro Aresu (Limes) e Mario De Pizzo (RaiUno) in conversazione con David Allegranti (Le Grand Continent). La terza, infine, è intitolata "Dialogo sull'Europa che viene": interverranno l'eurodeputata Lucia Annunziata, Federico Fubini (Corriere della Sera) e Gilles Gressani (Le Grand Continent) in conversazione con Alessandra Sardoni (La7). La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul portale Eventbrite.



