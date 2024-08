Truffe agli anziani, torna la campagna estiva dei carabinieri

Torna la campagna estiva dell'Arma dei carabinieri per sensibilizzare gli anziani al tema delle truffa. "Grazie al grosso sforzo che fanno i nostri comandi di stazione sul territorio, informando la popolazione a rischio, almeno negli ultimi anni riusciamo a mantenere il numero di truffe consumate sotto la decina", ha detto il colonnello Giovanni Cuccurullo, comandante del Gruppo Aosta, durante la conferenza stampa ospitata nel salone della casa di riposo Jean Boniface Festaz.

Per l'occasione sono stati realizzati opuscoli e locandine da diffondere, grazie al contributo della Regione Valle d'Aosta, nei principali luoghi frequentati dagli anziani nei singoli comuni, a partire dagli uffici postali. Si tratta di una serie di consigli utili a difendersi da potenziali truffatori.

Ricordando che il Jean Boniface Festaz si appresta "ad ospitare il primo ospedale di comunità della Valle d'Aosta", l'assessore regionale alle Politiche sociali, Carlo Marzi, ha spiegato: "Purtroppo è facile che le persone in difficoltà siano circuite. Questi tentativi di truffa non avvengono con violenza, ma manifestando finta vicinanza. Ciò rende necessario che ci sia una comunità vera, di istituzioni, che si facciano carico concretamente di quello che deve essere un momento di vicinanza".

Il tenente colonnello Tommaso Gioffreda, comandante del Reparto operativo e della Compagnia di Aosta, ha annunciato che "ogni comandante di stazione dell'Arma sta programmando un ciclo di conferenze sul proprio territorio" per informare e mettere in guardia gli anziani.

La campagna nazionale dei carabinieri ha coinvolto anche l'attore Lino Banfi, protagonista di uno spot contro le truffe.





