Sul Monte Bianco temperatura 33 ore di fila sopra lo zero, "mai successo prima"

"Siamo praticamente sicuri" che non vi siano state in passato "così tante ore al di sopra dello zero" termico registrate dalla stazione meteorologica installata nove anni fa ai 4.750 metri del Colle Major, sul Monte Bianco, la più alta d'Europa. Così all'ANSA Marco Cappio Borlino, direttore tecnico di Arpa Valle d'Aosta, che gestisce la stazione, dove la temperatura è rimasta sopra lo zero per 33 ore consecutive, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del giorno successivo.

Guardando ai valori assoluti, in questo arco di tempo si sono superati anche i 4 gradi: "Un dato che non è la normalità, ma - sottolinea Cappio Borlino - quello che stupisce di più è il fatto che non vi sia stato l'abbassamento notturno. Perché di giorno la temperatura sale, le escursioni ci sono, ma sono escursioni rispetto a una notte fredda. E' veramente anomalo a quella quota non avere il gelo notturno. Perché la conseguenza è la fusione di neve e ghiaccio". Intanto lo studio non si ferma: "Stiamo analizzando i dati e usciremo nei prossimi giorni con un'indagine con un valore statistico più approfondito rispetto a questo dato molto evidente".

Sul Colle Major è installata una stazione meteorologica di ricerca climatica, che non è inserita nella rete del Centro funzionale regionale, a cui invece sono demandate le previsioni meteo. "All'interno di Arpa - spiega il direttore tecnico - c'è un gruppo che dagli inizi degli anni duemila si occupa in modo specifico dell'effetto dei cambiamenti climatici in alta quota".

Di qui la necessità di un'apparecchiatura "a quella quota, con tutte le difficoltà che comporta: capita che vada fuori servizio, che venga colpita da un fulmine, e la manutenzione deve essere svolta in elicottero".



