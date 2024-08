Scienze della formazione primaria, aperte le iscrizioni

All'Università della Valle d'Aosta sono aperte le iscrizioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2024/2025. Le domande di ammissione possono essere presentate online, tramite credenziali Spid, sul sito www.univda.it dal 12 agosto al 4 settembre 2024 (entro le ore 12.00). L'accesso al corso è programmato a livello nazionale.

Venerdì 13 settembre alle ore 11 in via Monte Vodice, nella sede del nuovo polo universitario, si svolgerà la prova di ammissione. I posti disponibili al primo anno, presso l'Ateneo valdostano, sono 25.

Scienze della formazione primaria è un percorso di cinque anni che permette di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria. Per scoprire di più sul corso di laurea, e più in generale sull'intera offerta formativa Univda, l'Ateneo organizza un Open Day.

L'evento, dedicato all'orientamento universitario, è in programma venerdì 30 agosto, dalle 14.30 alle 17.30, ad Aosta presso la sede storica di Strada Cappuccini 2A. Sul sito di Ateneo www.univda.it è disponibile il bando di ammissione al corso di laurea, nel quale sono contenute informazioni di dettaglio relative a requisiti di accesso, modalità di iscrizione, scadenze, tasse universitarie, esoneri e rimborsi.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio comunicazione e orientamento (0165 1875213 - orientamento@univda.it).



