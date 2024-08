Fratelli d'Italia, inerzia della giunta sulle liste di attesa

Il presidente di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, Alberto Zucchi, esprime "solidarietà e massimo sostegno a tutti gli operatori sanitari pubblici regionali che in questo periodo di iper afflusso turistico e di cronico disagio ce la stanno mettendo tutta per assistere 24 ore su 24 coloro che abbisognano di cure urgenti e non".

"Siamo ovviamente vicino a tutti i cittadini - si legge in una nota - che segnalano i disagi e i disservizi che però non dipendono dagli operatori sanitari, bensì da coloro che non sono in grado di dare concrete risposte ai cronici problemi che da tempo affliggono la sanità valdostana precipitata agli ultimi posti nelle classifiche nazionali per le prestazioni sanitarie, in primis per i non più tollerabili tempi sulle liste di attesa".

Fratelli d'Italia considera il servizio sanitario da rendere ai cittadini "come punto prioritario e, aldilà della reiterata denuncia per la vergognosa pervicacia con la quale questa maggioranza si ostina a voler insistere sul progetto complessivo, peraltro praticamente fermo nei lavori nonché carente e tuttora parzialmente inesistente relativamente al rattoppamento dell'attuale ospedale Parini definito incredibilmente come 'nuovo', ritiene vergognosa l'inerzia del governo regionale con le sue inaccettabili dichiarazioni di impotenza e lo esorta a dare risposte concrete in linea con il recente Dl emanato dal governo Meloni, per contribuire alla risoluzione delle liste di attesa".



