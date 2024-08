Esodo di Ferragosto, code per traffico al traforo del Monte Bianco

In vista del Ferragosto si registrano lunghe code al traforo del Monte Bianco. Al pedaggio italiano, in direzione della Francia, il tempo attuale di attesa è di un'ora e 30 minuti, lo stesso stimato per i veicoli che provengono da oltreconfine.

In base alle previsioni del gestore italo-francese, il Geie-Tmb, le code sul piazzale italiano aumenteranno nel corso del pomeriggio, arrivando a superare le due ore di attesa, per poi iniziare a diminuire dalle 21. Al pedaggio francese invece si prevede un ritorno al traffico fluido dalle 16.



