Cade in un crepaccio sul Monte Rosa, ferito alpinista

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto all' alba per il recupero di un alpinista caduto in un crepaccio sul Castore, nel massiccio del Monte Rosa, a 4000 metri circa di quota. Si tratta di uno scalatore italiano che era partito dal Rifugio Quintino Sella e procedeva fuori traccia in solitaria, senza essere legato ad altri. È stato recuperato e portato in ospedale: le sue condizioni non sembrano gravi.

"E' molto imprudente la condotta dell'alpinista - sottolinea il Soccorso alpino valdostano - e torniamo a sollecitare la massima prudenza in montagna, su ghiacciaio, slegati o in solitaria, e in quota".



