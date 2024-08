Valtournenche, Comune chiede il toponimo "Breuil-Cervinia"

Il Consiglio comunale di Valtournenche ha inviato una richiesta al presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta di modifica del precedente decreto e di ufficializzare il toponimo "Breuil-Cervinia" in sostituzione di Le Breuil. E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione comunale, nella quale si precisa: "Questa delibera fa seguito a quella dell'8 marzo e la completa, rinviando però ad altra determinazione le valutazioni sulle modifiche richieste per tutti gli altri toponimi".

Il capogruppo di "Per Valtournenche e il Breuil" Luciano Maquignaz ha lamentato "la lunghezza della procedura" e sostenuto che sia frutto di "errori commessi nella gestione della stessa", esprimendo "preoccupazione rispetto alla registrazione dei marchi Cervinia e Breuil-Cervinia, avviata da privati". Valentina Hérin (Votornén Unì) ha aggiunto che "la registrazione dei marchi è un fatto grave, del quale la Giunta non ha debitamente informato il Consiglio".

Infine la sindaca Elisa Cicco ha spiegato: "La delibera dell'8 marzo ha dovuto essere completata con le motivazioni della richiesta formulata al presidente della Regione. Non essendovi il tempo necessario ed essendo l'Amministrazione impegnata in tutta una serie di priorità e urgenze, si è deciso di intervenire sulla situazione ritenuta di maggiore rilevanza e poi di procedere all'indizione di tavoli di lavoro per i toponimi restanti".



