Università Valle d'Aosta, bandi per assegnazione alloggi

L'Università della Valle d'Aosta ha pubblicato i bandi per l'assegnazione di posti alloggio nella struttura residenziale di Montfleury, in via Piccolo San Bernardo 26 ad Aosta. Lo ha comunicato l'ateneo valdostano.

"All'assegnazione dei posti alloggio - si legge in una nota - possono concorrere studenti e studentesse regolarmente iscritti e coloro che intendono immatricolarsi nell'anno accademico 2024/2025 ad uno dei corsi di laurea o master dell'Ateneo valdostano". Le camere presenti nell'edificio, tutte dotate di un bagno privato, sono una trentina, di cui due attrezzate per persone con disabilità. La struttura residenziale si trova a un chilometro dal nuovo polo universitario e dispone inoltre di alcuni spazi comuni (un'area studio, un locale lavanderia e una cucina). Per richiedere un posto alloggio è necessario compilare il modulo online presente sul sito www.univda.it.



